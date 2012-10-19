Пятницкий: Украина не отступит от своих предложений по пересмотру пошлин в ВТО

Об этом в комментарии УНИАН сообщил правительственный уполномоченный по вопросам Евроинтеграции Валерий Пятницкий.

«Если говорить, что обеспокоенность выразили 27 стран Евросоюза и еще 20 стран, то остальные нас поддержали», - сказал В.Пятницкий.

При этом он сообщил, что некоторые страны уже начали консультации с Украиной по этому вопросу.

«Некоторые уже высказали свои пожелания. Они присылают свои предложения и высказывают, что их интересует», - сказал он.

В.Пятницкий не уточнил, сколько именно стран начали консультации, отметив лишь, что их «достаточно много».

При этом он категорически опроверг возможность пересмотра поданных в ВТО предложений.

«Мы никаких изменений в свои предложения вносить не будем», - отметил правительственный уполномоченный.

Как сообщал УНИАН, по информации Международного института торговли и стабильного развития, никто из членов Комитета ВТО организации по доступу к рынкам не поддерживает инициативу Украины о пересмотре ставок ввозных таможенных пошлин в сторону увеличения, а представители 58 стран на последнем заседании комитета 16 октября высказали обеспокоенность в связи с такой инициативой Киева.

Члены комитета по итогу заседания попросили Украину пересмотреть содержание своих предложений.

Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку оно может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Государственного департамента США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

В то же время, уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий в конце сентября заявил, что пересмотр ставок таможенных пошлин не навредит переговорам по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом и не связан с возможностью вступления в Таможенный союз.

17 октября генеральный директор ВТО Паскаль Лами заявил, что ответ ВТО относительно намерений Украины пересмотреть ставки таможенных пошлин на импортированные товары будет зависеть от того, какие уступки Украина сможет предложить взамен.