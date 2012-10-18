В центре Киева горел Пассаж

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 22.03 в Главное теруправление МЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении магазина по улице Крещатик, 15/4 (Пассаж).

На месте вызова было установлено, что в шестиэтажном жилом доме на первом этаже в подвальном помещении магазина возник пожар на площади 20 кв. м с последующим задымлением верхних этажей.

Во время тушения с 4-го и 5-го этажей было эвакуировано 8 человек, из них двое - дети.

В 23.35 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

В результате пожара закопчены стены и потолок помещения магазина на площади 300 кв. м, поврежден товар.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.