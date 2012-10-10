Госсанэпидслужба сократит 25 тысяч работников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель Госсанэпидслужбы, главный государственный санитарный врач Украины Анатолий Пономаренко.

Он напомнил, что процесс реформирования Госсанэпидслужбы осуществляется в рамках административной реформы, внедренной Президентом Украины, указом которого от 9 декабря 2010 года была образована Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины как отдельный центральный орган исполнительной власти.

А.Пономаренко отметил, что в этом году службе исполняется 89 лет, и впервые она получила такой статус. Раньше, напомнил он, функции контролирующего органа в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения выполняли санитарно-эпидемиологические станции, которые были заведениями здравоохранения и находились в сфере управления Минздрава.

При этом их руководители подчинялись главному государственному санитарному врачу Украины, который по должности был первым заместителем министра здравоохранения.

Таких заведений в Украине было около 800, и они были образованы практически на каждой административной территории, имели статус отделенного юридического лица. При этом штат работников превышал 50 тысяч человек, которые никогда не имели статуса государственного служащего.

Как отметил А.Пономаренко, в связи с проведением административной реформы Минздрава был издан приказ от 21.09.2012 №176-0 «О ликвидации бюджетных заведений, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления Минздрава Украины», а распоряжением Кабинета министров Украины от 03.10.2012 №744-р целостные имущественные комплексы всех 800 санитарно-эпидемиологических станций были переданы из сферы управления Минздрава Госсанэпидслужбе.

«На базе этого имущества осуществляется формирование территориальных органов Госсанэпидслужбы и их отделенных структурных подразделений по всему государству», - сказал А.Пономаренко.

В то же время, сообщил он, уже были проведены конкурсы на замещение вакантных должностей госслужащих в этих органах в количестве 2,5 тыс. человек. А.Пономаренко отметил, что это именно те специалисты, которые будут осуществлять инспекторские или наблюдательные функции и принимать решение относительно административных мер к нарушителям санитарного законодательства.

Таким образом, предусматривается, что с 1 января 2013 года штат работников территориальных органов Госсанэпидслужбы будет составлять 29 тыс. 996 человек, в связи с чем работники заведений Минздрава, которые ликвидируются, будут переведены в штат этих органов. Это сокращение планируется провести за счет вакантных и немедицинских должностей, в частности технического персонала, а также планируется омолодить кадры, ведь сейчас в этой системе работают 10 тыс. человек преклонного возраста.

Однако А.Пономаренко заверил, что ни один квалифицированный медработник не остается вне поля зрения. Людям, которых планируется сократить, предложат переподготовку и последующее трудоустройство в лечебно-профилактических заведениях на врачебных и медсестринских должностях или же трудоустройство в других контролирующих органах. В частности, в Госветфитослужбе, если ей от Госсанэпидслужбы будут переданы полномочия в сфере контроля безопасности пищевых продуктов.