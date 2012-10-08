Охранники супермаркета в Луганске до смерти избили мужчину

Как сообщила "Комсомольской правде в Украине" начальник Центра общественных связей Управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай, двух сотрудников охраны, которые сдали смену и ушли из магазина, позвал на помощь ночной охранник.

Он сообщил им, что неизвестный возле магазина снимает сетку-рабицу. Мужчины 23-х и 33-х лет вернулись к супермаркету избили этого человека и ушли домой спать. Утром избитый 40-летний местный житель был найден мертвым.

В отношении охранников возбудили уголовное дело по статье 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Следствие по делу продолжается. Суд должен определить задержанным меру пресечения.