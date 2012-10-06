В Киеве создан Конгресс действий в защиту украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, в учредительном собрании конгресса, которое состоялось сегодня, приняли участие представители украинской интеллигенции, писатели, актеры.

«Наша миссия в том, чтобы идти в народ и повышать его сознание», - сказал в выступлении на собрании общественный деятель, диссидент, философ Евген Сверстюк. Он отметил, что защищать украинский язык как национальный язык украинского народа нужно не словом, а делом.

Участники конгресса считают, что действующая власть уничтожила все механизмы, защищавшие украинский язык. В связи с этим они считают, что под угрозой оказались не только язык, но и независимость и целостность Украины.

По убеждению участников конгресса, защитить украинский язык можно, выполняя ряд простых правил: говорить на украинском языке в публичных местах и никогда не переходить на другой язык, кроме разговоров с иностранцами; выбрать украинский язык в настройках электронной почты, в социальных сетях, в мобильном телефоне, в банкоматах, платежных терминалах, на сайтах; всегда писать на украинском языке бумажные документы и электронные сообщения; искать на украинском языке информацию в Интернете; общаться на государственном языке с властью и разнообразными сервисными службами; покупать книги и прессу на украинском языке, смотреть фильмы, дублируемые на украинский, покупать диски с украинской музыкой, посещать украинские фестивали; говорить с детьми на украинском языке, требовать от педагогов в детсадах и школах общения с детьми и изложения учебного материала на украинском; делать что-то от себя, чтобы изменить ситуацию в интересах украинского языка на работе, дома или в кругу друзей; распространять эти правила среди наибольшего количества людей.