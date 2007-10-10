Интерпол вернул Украине гражданина, которого 8 лет искали за убийство

Сегодня в международном аэропорту «Борисполь» состоялась процедура экстрадиции из Эстонии в Украину подозреваемого в совершении преднамеренного убийства. Подозреваемый - 61-летний гражданин Украины - с 1999 года разыскивался работниками НЦБ Интерпола в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в марте 1999 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в жителя Одессы в его собственной квартире. Пострадавший от полученных ран умер, а стрелявший скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело и выдано постановление суда на задержание подозреваемого.

В результате совместных мероприятий, проведенных НЦБ Интерпола в Украине и эстонской полицией, подозреваемый был задержан на территории Эстонии и взят под стражу. Министерство юстиции Эстонии удовлетворило ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о выдаче задержанного гражданина Украины для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 115 ч.1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

10 октября с.г. рейсом Эстонских авиалиний подозреваемого доставили в международный аэропорт «Борисполь» и передали представителям МВД Украины.