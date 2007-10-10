Подросток, устроивший стрельбу в школе в Кливленде, найден мертвым
23:10, 10 октября 2007Общество
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Но точных данных у журналистов пока нет
Полиция, по предварительным данным, застрелила 14-летнего школьника, который в среду ранил нескольких человек в средней школе города Кливленд в штате Огайо, сообщают местные СМИ.
Однако телеканал CNN уточняет, что пока еще доподлинно неизвестно, был ли стрелявший убит полицейскими или он покончил с собой.
Противоречивые данные поступают о числе раненых в результате стрельбы. Пресс-секретарь мэра Кливленда Андреа ДЖЭКСОН заявила журналистам о двух раненых школьниках. Местные СМИ, со ссылкой на источники в полиции, сообщают еще о двух раненых преподавателях.
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