Подросток, устроивший стрельбу в школе в Кливленде, найден мертвым

Полиция, по предварительным данным, застрелила 14-летнего школьника, который в среду ранил нескольких человек в средней школе города Кливленд в штате Огайо, сообщают местные СМИ.

Однако телеканал CNN уточняет, что пока еще доподлинно неизвестно, был ли стрелявший убит полицейскими или он покончил с собой.

Противоречивые данные поступают о числе раненых в результате стрельбы. Пресс-секретарь мэра Кливленда Андреа ДЖЭКСОН заявила журналистам о двух раненых школьниках. Местные СМИ, со ссылкой на источники в полиции, сообщают еще о двух раненых преподавателях.