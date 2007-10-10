МВД опровергает “клеветнические обвинения”

Министерство внутренних дел Украины опровергает “клеветнические обвинения относительно влияния милиции на ход и результаты выборов”. Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Департамента связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечает ДСО, на днях на одном из Интернет-сайтов была размещена статья, в которой содержатся обвинения в адрес МВД Украины и его подразделений на местах о якобы их попытке повлиять на ход и результаты избирательной кампании в интересах одного из субъектов избирательного процесса. “Министерство внутренних дел заявляет, что содержание этой статьи носит явно провокационный и клеветнический характер и полностью не отвечает действительности. Изложенное в ней не имеет никакого отношения к той кропотливой и нелегкой работе, которую в период избирательной кампании осуществляли работники органов внутренних дел”, - отмечается в заявлении.

При этом МВД сообщает, что с 24 сентября 2007 года на период до завершения выборов личный состав органов внутренних дел был переведен на усиленный вариант несения службы. На избирательных участках, после завоза на них избирательных бюллетеней, охрану общественного порядка обеспечивали в круглосуточном режиме почти 60 тысяч работников милиции.

Были разработаны специальные методические рекомендации относительно компетенции милиции Украины в охране прав граждан и общественного порядка во время избирательного процесса, которыми руководствовались в работе работники органов внутренних дел. При чем, упомянутые рекомендации были размещены на официальном веб-сайте МВД Украины, а рабочие совещания по поводу несения службы во время выборов по большей части проводились в присутствии представителей средств массовой информации.

ДСО отмечает, что руководство МВД Украины, в том числе практические все заместители министра, выезжало на места с целью проверки готовности внутренних дел к обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан во время выборов. “При этом представители МВД Украины поддерживали тесные рабочие контакты с представителями других правоохранительных органов, в том числе из СБУ, а не «следовали» за ними, как показалось автору статьи”, подчеркивается в заявлении.

По информации МВД, во время проведения предвыборной кампании по внеочередных выборах народных депутатов Украины (со 2 августа 2007 года) в органы внутренних дел из всех регионов государства поступило свыше 480 сообщений о событиях, прямо или опосредствовано связанных с избирательным процессом, по результатам реагирования на которые возбуждено 32 уголовных дела.

В то же время милицией проводилось много мероприятий, направленных на предупреждения возможных фальсификаций, которые широко освещались в СМИ. В частности, МВД привлекало внимание компетентных государственных институций и общественности к ненадлежащему оформлению списков избирателей, внесению в них лиц, которые длительное время не проживают в Украине и тому подобное, отмечает ДСО.

Таким образом, отмечает Департамент связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, “во время избирательной кампании и проведения выборов милиция выполняла функции, положенные ей государством согласно с действующим законодательством. При этом представители МВД Украины никоим образом не пытались влиять на ход выборов в интересах любого из участников избирательного процесса”.

Также ДСО отмечает, что после завершения избирательного процесса в МВД Украины на имя замминистра - начальника милиции общественной безопасности МВД поступило письмо от председателя Миссии ОБСЕ/БДИПЛ Посла Одре ГЛОВЕРА, который выразил благодарность представителям МВД Украины, в том числе работникам подразделений милиции общественной безопасности, Госавтоинспекции, транспортной милиции, за помощь и отличное сотрудничество со стороны органов внутренних дел на государственном и региональном уровнях в гарантировании безопасности группам наблюдателей, которые работали в разных областях Украины, и профессиональное реагирование на их запросы и просьбы на протяжении предвыборной кампании и в день выборов.