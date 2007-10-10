Ющенко подводит итоги Вильнюсского саммита и строит планы на будущий, Киевский

Украина будет предлагать на следующем энергетическом саммите в Киеве выработать график реализации проекта транспортировки каспийской нефти в Европу. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции после завершения первого раунда Вильнюсского энергетического саммита.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО напомнил, что сегодня было подписано коммерческое соглашение между сторонами, которые будут обеспечивать непосредственную реализацию проекта, в том числе и по достройке нефтепровода «Одесса-Броды-Гданськ».

«Особенностью сегодняшнего дня является то, что эстафету от политических инициатив, от политической преданности сегодня президенты передали в руки бизнесовых, деловых кругов, государственных ведомств для обеспечения прикладной реализации этого проекта», - сказал В.ЮЩЕНКО.

На Энергетическом саммите в Киеве, по его словам, Украина будет предлагать рассмотреть вопросы обеспечения всего графика реализации этого проекта, начиная от украинской территории и до конечного пункта.

Также, отметил Президент, украинская сторона будет затрагивать вопрос относительно обеспечения надлежащего финансирования, технического участия и другие вопросы, которые будут касаться достройки на территории Украины и Польши этого нефтепровода.

«Сегодня я не вижу серьезных проблем ни финансового, ни иного коммерческого характера. Если смотреть на этот проект, и за столом сидели бы одни экономисты, этот проект уже давно бы состоялся», - убежден Президент. При этом он отметил, что не является виной присутствующих сегодня стран то, что так долго тянулся вопрос по его реализации.

«Мы имеем уникальный проект. Сегодня мы продемонстрировали и политическую, и государственную волю для его реализации», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что он с оптимизмом смотрит на перспективы реализации проекта.

«Для Украины это - один из стратегических проектов», - отметил Президент.