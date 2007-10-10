Россия согласна не приравнивать украинских граждан к иностранцам

Министерство иностранных дел Украины в связи с принятым 8 октября 2007 года Правительством Российской Федерации постановлением «Об утверждении Правил оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства» сообщает, что новые правила в части оформления приглашений на въезд в РФ не будут применяться к гражданам Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, между Украиной и Россией продолжает действовать Соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации от 16 января 1997 года, в соответствии с которым граждане Украины могут осуществлять поездки в Россию без наличия приглашений.