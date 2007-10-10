В Черновцах на 13 копеек подорожал самый популярный сорт хлеба

В Черновцах с 9 октября подорожал на 13 копеек самый популярный хлеб «Орильский» производства Черновицкого хлебокомбината, который входит в холдинг «Хлебные инвестиции». Отныне буханка этого сорта хлеба, который стоил 1,73 гривни, отпускается за 1,86 гривни.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Госинспекции по контролю за ценами в Черновицкой области, повышение цены на хлеб «Орильский» связано с тем, что уменьшились объемы поставок зерна Черновицкому хлебокомбинату из Госрезерва, а у других поставщиков производители вынуждены покупать муку по более высоким ценам. Согласно проведенному инспекцией анализу, уже сегодня вся продукция Черновицкого хлебокомбината, кроме сдобы и батонов, является для него убыточной. Здесь прогнозируют, что с использованием зерна нового урожая цены на хлеб вырастут еще на 15-20%.

На Черновицком хлебокомбинате заверяют, что при сохранении поставок из Госрезерва до нового года больше повышать цену на хлеб не будут.

Черновицкий хлебокомбинат с мощностью свыше 100 тонн хлебобулочных изделий в сутки является монополистом на региональном рынке хлеба и хлебопродуктов.