5 стран подписали в Вильнюсе соглашение о сотрудничестве в энергетике

В рамках Энергетического саммита в Вильнюсе между Министерством промышленности и энергетики Азербайджана, Министерством энергетики Грузии, Министерством народного хозяйства Литвы, Министерством экономики Польши и Министерством топлива и энергетики Украины было подписано межведомственное соглашение о сотрудничестве в энергетическом секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали руководители министерств.

Соглашением предусматривается создание и развитие коммерчески-привлекательного коридора для транспортировки углеводородов из региона Каспийского моря на международный рынок через Азербайджан, Грузию, Украину и Польшу; исследование путей усиления безопасности транзита, в том числе морских перевозок и трубопроводных поставок углеводородов из региона Каспийского моря; определение дополнительных источников и разработка маршрутов поставки и транзита углеводородов.

Также в соглашении оговорены вопросы содействия в рамках компетенции гармонизации технических норм, стандартов государственных сторон энергетического сектора с промышленными стандартами ЕС; взаимопомощи в гармонизации стандартов государств – сторон с соответствующими стандартами ЕС в области добычи углеводородов и их транспортировки (транзита).