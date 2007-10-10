Ющенко: еще несколько таких проектов, и можно говорить о реальной интеграции в ЕС

Договоренности, достигнутые сегодня на Вильнюсском энергетическом саммите, позволят перейти к реальным шагам в реализации проекта транспортировки каспийской нефти в Евросоюз. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции после завершения первого раунда Энергетического саммита в Вильнюсе.

Как передает корреспондент УНИАН, по убеждению В.ЮЩЕНКО, реализация этого проекта является стратегической целью не только для Украины, но и для Грузии, Польши, Литвы, Казахстана, Азербайджана.

При этом Президент заметил, что этот проект не является политическим, но в его основе должно было быть политическое решение – он должен был получить поддержку на государственном уровне.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что реализация этого проекта приблизит все страны-участницы к евроинтеграции в ЕС.

По словам В.ЮЩЕНКО, еще несколько подобных проектов, и «можно будет говорить о реальной интеграции с Европейским Союзом».

Подписание сегодняшнего соглашения Президент Украины назвал историческим шагом, «когда проект о транспортировке каспийской нефти в Европу перешел из теоретической плоскости в прикладную». «Сегодняшнее соглашение - это первый прагматический шаг для того, чтобы реализовать на уровне коммерческих интересов, корпоративных интересов эту уникальную возможность», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также убежден, что реализация этого проекта принесет выгоду всем странам, корпорациям, структурам, которые будут принимать в нем участие.

«Мне как бывшему премьер-министру Украины в 2002 году очень приятно, что сегодня проект «Одесса-Броды», а дальше - Европейский Союз уже приобретает ту прагматическую плоскость, о которой я мечтал в 2002 году», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив при этом благодарность всем своим коллегам.