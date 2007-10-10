Кабмин одобрил изменения в Хозяйственный кодекс

Кабинет министров Украины сегодня на заседании одобрил предложения по внесению изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Анатолий БАЛЮК журналистам в Кабмине.

В частности, по его словам, правительство одобрило изменения в Хозяйственный кодекс, согласно которым все судебные споры между акционерами и регистраторами будут отнесены к исключительной компетенции хозяйственных судов. Кроме того, правительство предлагает законодательно утвердить перечень вопросов, по которым не допускаются судебные иски, в том числе и запрет на проведение собрания акционеров.

А.БАЛЮК также сообщил, что изменениями в Хозяйственно-процессуальный кодекс предлагается включить норму, согласно которой при рассмотрении корпоративных конфликтов назначается экспертиза Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По словам главы ГКЦБФР, изменения в Гражданский кодекс устанавливают, что исковая деятельность по оспариванию решений хозяйствующих органов возможна на протяжении только одного года.

А.БАЛЮК сообщил, что в Закон «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» предлагается включить норму, которая предусматривает возможность обмена долговых обязательств на акции при согласовании плана санации или мирового соглашения. Кроме того, в закон предлагается внести изменение о том, что судебные исполнители могут входить на территорию предприятия только в сопровождении государственных охранных структур.