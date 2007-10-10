ГНАУ: бюджетный ресурс на возмещение НДС использован полностью

С начала года Государственной налоговой администрацией Украины (ГНАУ) предотвращено незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 5,1 млрд. грн., что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в ГНАУ.

Также в ведомстве сообщили, что в январе-сентябре 2007 года налогоплательщикам возмещено 13,6 млрд. грн. НДС, что на 3,1 млрд. грн. больше, чем за аналогичный период 2006 года.

В ГНАУ отметили, что бюджетный ресурс на возмещение НДС, определенный Министерством финансов на отчетный период, использован в полном объеме.