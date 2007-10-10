Черновецкий усилит борьбу с ”однорукими бандитами”

Сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что столичная мэрия усилит борьбу с нелегальным игорным бизнесом.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, мэр столицы отметил, что уже сделан первый шаг до того, чтобы защитить киевлян от «одноруких бандитов» - убраны игровые автоматы, которые были расположены рядом со школами, детскими садами и медицинскими заведениями.

“К сожалению, мы ведем борьбу с теневым игорным бизнесом практически самостоятельно. Ни милиция, ни другие силовые органы, не находящиеся в моем прямом подчинении, не проявляют здесь достаточной активности», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Столичный председатель отметил, что в настоящее время рассматривается проект выноса игорных заведений с центральных районов Киева, а в перспективе - и за пределы города.

По его словам, проверки, которые проводились на протяжении года, показали, что нарушения есть практически в каждом игорном заведении.

«Этот бизнес в настоящее время наполовину находится в тени. Я считаю преступлением благополучие владельцев игровых автоматов за счет небогатых киевлян», - заявил мэр, добавив также, что считает ненормальным, когда азарт становится причиной бедности, когда киевляне, надеясь получить легкие деньги, выносят из дома последнее. Особенно, как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, это касается молодого поколения, которое еще только собирается строить свое будущее.