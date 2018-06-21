Страшилка под названием ”трансгены”

С 1 ноября этого года пищевые продукты в наших магазинах должны быть промаркированы – специальные пометки должны предупреждать о наличии в них генетически модифицированных организмов (ГМО). Компании-поставщики продуктов с ГМО сейчас делают ставку на страны СНГ.

В чем опасность потребления генетически измененных продуктов, корреспонденту УНИАН рассказывает доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории иммунологии Института проблем патологии Национально медицинского университета имени Богомольца Екатерина Гаркава.

Екатерина Григорьевна, что означает понятие "генетически модифицированный", или "трансгенный"?

Это значит, что в природный набор генов организма с помощью генной инженерии вводится инородный ген, например, для холодоустойчивости в картофель вводят ген подснежника. Делать эту процедуру в широком масштабе можно лишь в мощных лабораториях крупных корпораций. В результате этих манипуляций трансгенные организмы приобретают "полезные" качества – становятся токсичными для насекомых или суперустойчивыми к пестицидам, которые производит та же корпорация. Или, по мнению генетиков, приобретают еще более полезные качества. Например, известно, что печень крысы вырабатывает очень много витамина С и потому крысиный ген вживлен в шпинат для большего продуцирования полезного витамина.

Вероятно, исследователи руководствовались добрыми намерениями? Всем известно, куда ведет такая дорога. Как сказал об этом один британский ученый: "Этими людьми руководят силы зла". Но аргументы выдвигаются действительно благородные – генетически модифицированные продукты спасут человечество от голода, потому что трасгены выращивать значительно дешевле, урожаи выше. Такие продукты якобы полезнее натуральных – в них искусственно повышают дозу витаминов и микроэлементов, а на некоторые возложили миссию лекарств. Так, американские ученые работают над выведением породы ГМ-кур, яйца которых будут содержать вещества, предотвращающие онкозаболевания.

Влияние ГМО на человеческий организм до конца не изучено. Но научные работники из многих стран мира выступают против распространения этих технологий. Почему?

Многочисленные исследования этой проблемы свидетельствуют, что генетически модифицированные продукты представляют серьезную опасность – и не только для здоровья человека, но и для окружающей среды. Влияние и действие их нельзя предвидеть – они детерминированы во времени. Но уже сейчас доказано, что трансгены, попадая в наш организм – в кровь, кишечник, сперму и другие органы, предопределяют опухоли, аллергии, нарушения репродуктивной функции. Британские ученые обнаружили, что измененные гены "оседают" в кишечнике. Это орган в котором производятся иммуноглобулины, выполняющие защитные функции. Таким образом ГМ-продукты, в первую очередь, вредят иммунитету человека.

Особенно нашему иммунитету, подточенному чернобыльской аварией... Именно поэтому недостаточно одного распоряжения о маркировке ГМ-продукции, которая будет введена в Украине с 1 ноября. Ведь геном украинцев испытал значительное влияние радиоактивных доз. Если его усилить генетическим влиянием, наше государство станет полигоном для беспрецедентного эксперимента. Думаю, в Украине нужно ввести мораторий на ввоз, регистрацию и производство продуктов питания и лекарств изготовленных на основе ГМ-технологий.

Для производства лекарств также используют трансгены?

Да. Например, в Италии разработаны две вакцины из генетически модифицированных растений (выращенных в одном из американских университетов). Одна из помидоров – против туберкулеза, другая из картофеля – против расстройства желудка. В растения вмонтировали гены, которые стимулировали иммунную систему человека. Разработчики искренне считают, что вакцина очень нужна развивающимся странам.

Надеюсь, он не нас имел в виду... Для Украины это была бы настоящая катастрофа. Уже сейчас есть свидетельства наших патологоанатомов – все чаще наблюдаются случаи, когда у человека (при вскрытии тела) отсутствует какой-то орган. Из последних подобных историй – когда 16-летняя девочка сгорела от болезни за неделю. При рассечении обнаружили, что у нее совсем не было легких. То есть иммунитет воспринимает орган как инородный и уничтожает его. Все эти проявления автоиммунных заболеваний вызывают именно внешние факторы – экологические проблемы, "искусственная" еда – с многообразными химическими примесями, с генетически модифицированными компонентами и тому подобное.

Почему в Украине так мало внимания уделяется проблеме генетически модифицированных организмов?

Этому всегда удивляются зарубежные эксперты. В нашей стране вопрос о трансгенах почему-то воспринимался как неактуальный. Первая попытка принять законопроект была предпринята лет 5–6 назад. Но из-за политических скандалов (кассетного и других) депутатам было не до этого, и трансгенный закон был похоронен. Возможно это и к лучшему – потому что де-юре ввоз генетически модифицированных продуктов на территорию Украины остается незаконным. Таким образом, хотим или не хотим, мы приближаемся к европейским стандартам. В Европе с 1998 года действует мораторий на регистрацию трансгенов, а все продукты, содержащие свыше 1% генетически модифицированного материала, должны обязательно маркироваться. Украинским потребителям о таком можно лишь мечтать.

Изучение влияния ГМ-растений на другие организмы – огромная научная проблема. Ее должны решать не одиночки-биотехнологи, а целые научные коллективы. Их должно финансировать государство. Потому что обычно на такие исследования выделяются гранты компаний-производителей ГМО.

Есть ли в Украине лобби, заинтересованное в продвижении ГМ-продуктов на рынок?

Такое лобби есть во всем мире. На исследование влияния трансгенов на человеческий организм почти невозможно получить гранты, сами результаты исследований опубликовать в мировых научных изданиях тоже нереально. Компании просто отказываются предоставлять ГМ-материал для исследований или требуют взамен полный контроль над экспериментом. Даже когда фермеры покупают генетически модифицированные семена, они дают подписку, что не дадут эти семена на исследование. Кстати, очень часто трансгенные семена не прорастают. В Индии зафиксирован рост числа самоубийств среди фермеров – за два года ГМ-семена не проросли, а нормальные растения стали бесплодны. Уже сейчас резко сократилось биоразнообразие на полях и это связывают с ГМ-культурами.

Страшно себе представить, что может произойти с человечеством, если оно полностью перейдет на трансгенную пищу. В то же время мощный мировой производитель ГМ-культур компания “Монсанто” заявила, что уже через 10–15 лет все семена на нашей планете будут трансгенными.

Но есть такие ученые, которые, несмотря ни на что, исследуют влияние трансгенов?

Да, но не без ущерба для себя – если опыты подтверждали вредность трансгенов. Например, в 1998 году британский ученый неосмотрительно объявил по телевидению о необратимых изменениях в организме крыс, которые питались генетически модифицированным картофелем. На него начались гонения, потом уволили с работы. В этом году российский ученый Ирина Ермакова, проводившая серию экспериментов на крысах (которую ей не дали завершить), заявила, о давлении на нее и институт, где она работает, со стороны лоббистов ГМО. По ее словам, в Российскую академию наук обратились два академика с требованием остановить исследование, аргументировав требование тем, что на российский рынок идет большой поток трансгенных продуктов, поэтому не нужно "будоражить" людей.

Что же так испугало производителей ГМО в ее экспериментах? Серии экспериментов доказали, что у крыс, которых кормили ГМ-соей, свыше 59% потомства погибли на протяжении трех недель, а значительная часть живых оказалась вдвое меньше по размерам и массе тела, они были ослаблены и недоразвиты, впоследствии не давали потомства. При исследовании внутренних органов обнаружили патологические изменения в печени – она была как решето, и в семенниках. Ермакова признается, что сама не ожидала таких ужасных результатов.

А в Украине подобные исследования проводили? Это мне неизвестно. Но приходилось слышать отзывы потребителей ГМ-продуктов. Например, агроном из Института картофелеводства рассказывала о ГМ-картофеле, который через месяц хранения превратился в желто-коричневую жидкость, похожую на расплавленную пластмассу.

В каких продуктах, вероятнее всего, может быть ГМО?

Это, в первую очередь, соя. И все что из нее выработано – молоко, всевозможные колбасы и сосиски, кондитерские изделия, хлеб, "мясной" фарш. А еще оливковое масло, помидоры, картофель, кукуруза. Украинские гигиенисты особенно предупреждают о вареных колбасах. Многие из производителей добавляют в мясной фарш генетически модифицированный соевый белок. Но какая-либо информация скрывается на основании того, что рецептура продукта – коммерческая тайна.

Какие мировые компании больше всего грешат использованием генетически модифицированных продуктов?

Лидеры по количеству экспериментальных полей – США и Канада. Проблема ГМО особенно касается американских продуктов крупных транснациональных корпораций – таких, как “Данон”, “Нестле", “Монсанто” и “Новартис”. Именно они являются лоббистами того, чтобы товары не маркировались отметкой "содержит ГМО". Потому что понятно, что объемы продаж сразу же снизятся. Американская общественность давно жмет на правительство страны, однако закон до сих пор не принят. Как следствие, европейцы и японцы уже не покупают продукты американского производства. И хотя корпорации тратят миллионы долларов ежегодно на рекламные кампании о выгоде введения ГМО, они оборачиваются полным провалом. И недаром в Америке – наибольшем в мире производителе и потребителе генетически модифицированной продукции – растет количество эндокринных болезней, онко- и психических заболеваний, огромный процент людей с избыточной массой тела.

Известно ли Вам что-либо о том, что компании и научные институты, которые занимаются биотехнологиями, объявляют о своих монопольных правах на определенные разновидности растений и животных?

Считаю это абсурдом и беспрецедентной дерзостью претендовать на патент на жизнь. Генетически модифицированные организмы выдаются за "изобретение ученых". Однако ни вмонтированный ген, ни тем более исходный организм не является изобретениями и не могут быть запатентованы. И все же мощное давление корпораций делает свое дело, и новые "формы" жизни все чаще становятся объектами собственности.

Какие эксперименты над природой Вас больше всего поразили?

Те, которые наиболее опасны для человека. Например в картофель вживлен белок бактериального происхождения – ботулн. Его аминокислоту человеческий организм не воспринимает и погибает. Недаром же ГМ-картошку и колорадский жук не ест. Известно, что французские генетики вживили в ДНК кролика ген медузы. Мех животного приобрел голубой цвет и стал светится в темноте. Сами ученые соглашаются, что вторжение в геном живых организмов не может пройти без последствий. Ни один человек не может их предвидеть. Он может запустить механизм, остановить – нет. И уже есть подтверждение – генетически измененный лосось, выведенный американскими учеными, огромного размера и массы (250 кг) неожиданно стал ядовито-зеленого цвета. Причем и извне, и внутри.

Наталия Максименко