Ющенко: Украина одобряет расширение сотрудничества ГУАМ с другими странами

Украина положительно относится к расширению сотрудничества стран ГУАМ с другими государствами, в том числе Японией и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал во время встречи глав стран - членов ГУАМ по случаю 10-й годовщины образования организации, которая состоялась в Вильнюсе сегодня.

Поздравляя участников встречи с юбилеем ГУАМ, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эта организация является уникальным проектом, который обеспечивает сотрудничество как на региональном, двустороннем, так и международном уровне.

В.ЮЩЕНКО выразил благодарность Президенту Литвы Валдасу АДАМКУСУ за организацию встречи в Вильнюсе.

Он также положительно оценил то, что с каждым годом к этой организации как наблюдатели или ассоциированные члены присоединяется все больше и больше стран.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил важность сотрудничества с международными структурами такими, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие.

Кроме энергетического, экономического сотрудничества, которые В.ЮЩЕНКО ставит на первое место, также очень важным, по его мнению, является урегулирование конфликтов, которые остались на территории ГУАМ.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина и в дальнейшем готова способствовать разрешению этих конфликтов, напомнив о предложенном нашим государством плане урегулирования Приднестровского конфликта. “Украина абсолютно предана делу урегулирования конфликтов, которые касаются других регионов, начиная с Северной Осетии и заканчивая Нагорным Карабахом”, - заверил В.ЮЩЕНКО.