Против заместителя мэра Ужгорода возбуждено дело
14:20, 03 октября 2012Общество
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Прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное дело в отношении заместителя городского головы Ужгорода за сделки при закупке мини-котельных для учебных заведений города.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, 2 октября должностное лицо было задержано и заключено в изолятор временного содержания. Вице-мэр обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что при проведении реконструкции мини-котельных отдельных дошкольных и общеобразовательных учебных заведений Ужгорода чиновник подписал отчетные документы, по которым Ужгородским городским советом безосновательно выделены средства на общую сумму более 3,3 млн грн.
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