Против заместителя мэра Ужгорода возбуждено дело

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, 2 октября должностное лицо было задержано и заключено в изолятор временного содержания. Вице-мэр обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что при проведении реконструкции мини-котельных отдельных дошкольных и общеобразовательных учебных заведений Ужгорода чиновник подписал отчетные документы, по которым Ужгородским городским советом безосновательно выделены средства на общую сумму более 3,3 млн грн.