Янукович просит Генпрокуратуру о помощи

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на сегодняшнем заседании Кабинета Министров обратился к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой подключиться к выяснению ситуации, почему задолженность потребителей природного газа на внутреннем рынке выросла за год до 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

«Я думаю, эта работа будет проведена очень быстро, так как отопительный сезон приближается, и люди не должны отвечать за действия руководителей, которые не по назначению используют государственные средства», - отметил Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, по информации Ю.БОЙКО, задолженность всех категорий внутренних потребителей природного газа составляет 2 млрд. грн., из которых 60% приходится на предприятия теплокоммунэнерго коммерческой формы собственности.

Из 2 млрд. грн. задолженности, по данным министра, 670 млн. грн. приходится на Днепропетровскую и Харьковскую области.