Бойко рассказал, кто и кому должен за газ

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что 929 млн. долл. не являются долгом перед российским ОАО «Газпром», это внутренний вопрос Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО сообщил сегодня журналистам на брифинге, комментируя заявление В.ЗУБКОВА о том, что 929 млн. долл. долга «Газпрому» будут погашены за счет собственных оборотных средств «УкрГаз-Энерго» и НАК «Нафтогаз Украина».

«Это наши внутригосударственные отношения... Эта сумма будет уплачена «РосУкрЭнерго» за то, что оно отпускало нам газ», - сказал министр.

Ю.БОЙКО пояснил, что долг "Нафтогаза" перед СП «УкрГаз-Энерго» составляет 700 млн. долл., из которых 400 млн. долл. - задолженность предприятий теплокоммунэнерго и 300 млн. долл. возникло из-за разницы тарифов между ценой импортируемого газа и ценой, по которой он продается предприятиям. «Погашение будет производиться … за счет платы, которую получит «Нафтогаз Украины» по большому транзиту, это приблизительно 500 млн. долл., и освобождения от налоговой нагрузки - приблизительно 400 млн. долл. до конца года. Таким образом, будет погашена задолженность «Нафтогаза» перед СП», - уточнил Ю.БОЙКО.

Он подчеркнул, что у «Газпрома» на сегодняшний день по расчетам за газ к Украине вопросов нет.

Министр отметил, что «РосУкрЭнерго» не рассчитался за поставленный газ приблизительно на 1,3 млрд. долларов, а по цене 156 долл. за 1 тыс. кубометров – это составляет около 8 млрд. кубометров.

По словам Ю.БОЙКО, 8 млрд. кубометров газа пойдут в счет погашения долга. «Это значит, что 4 млрд. из 32-х (импортируемых Украиной) пойдет на экспорт, как было запланировано «РосУкрЭнерго», а 4 млрд. – будет реализовано по той же цене, по которой реализует СП «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаз Украина» на внутреннем рынке. То есть, газовый баланс нашей страны не пострадает. Он будет выполнен в полном объеме», - сказал министр.

Ю.БОЙКО уточнил, что «РосУкрЭнерго», кроме того, что продает газ «Газпрома» для СП «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаз Украины» для реализации на внутреннем рынке Украины, также ведет другие виды деятельности. В частности, выплачивает дивиденды и т.д. Говоря о сумме (украинского долга), названной В.ЗУБКОВЫМ (2 млрд. долл.), Ю.БОЙКО отметил: «Это другие отношения «РосУкрЭнерго» и «Газпрома», и к Украине не относятся. Это касается выплаты дивидендов и т. д.».

Как сообщал УНИАН, 2 октября "Газпром" заявил о существовании задолженности Украины за газ в размере более 1,3 млрд. долл. и предупредил о сокращении поставок газа для Украины в случае непогашения долга до 1 ноября 2007 года.

9 октября в Москве глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР и министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО подписали соглашение об урегулировании задолженности за поставленный в 2007 году газ в Украину. Соглашение заключено между хозяйствующими субъектами, в документе подтвержден объем задолженности (1,3 млрд. долл.) и определена схема, предусматривающая погашение долга до 1 ноября т.г.

В то же время, в ходе встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ заявил, что на начало октября сумма долга украинских хозяйствующих субъектов - «РосУкрЭнерго», «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаз Украины» - перед «Газпромом» составила около 2 млрд. долларов.

В частности, по словам В.ЗУБКОВА, задолженность за поставки газа в текущем году в размере 1,2 млрд. долларов будет погашена за счет реализации “Газпромэкспорту” (РФ) газа, принадлежащего «РосУкрЭнерго» и находящегося в подземных хранилищах газа Украины.

«Газпромэкспорт» становится собственником соответствующего объема газа и, в свою очередь, направит его потребителям Украины, а также на выполнение экспортных контрактов (России). Оставшаяся часть (украинского долга) - 929 млн. долларов - будет погашена за счет собственных оборотных средств «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаза Украины», - сказал В.ЗУБКОВ.

В свою очередь, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на брифинге в Москве сообщил, что Украина передала России 8 млрд. куб. м газа из подземных хранилищ страны в качестве компенсации долга.