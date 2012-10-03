Сосед по дому убил милиционера в подъезде

Как говорится в официальном сообщении сектора связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, 1 октября в 11 вечера в дежурную часть городской милиции поступило сообщение от врача станции «Скорая помощь» о том, что в подъезде одного из домов в Гагаринском районе обнаружен труп неизвестного мужчины с огнестрельным ранением.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, руководство УМВД Украины в г. Севастополе. На месте происшествия установлено, что погибшим является работник севастопольской милиции, 1989 года рождения.

Злоумышленник был задержан по «горячим следам». Им оказался 22-летний житель Севастополя, который жил в одном доме с погибшим. У него изъято оружие.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.115 (убийство) УК Украины.

Ведется следствие, которое выясняет все обстоятельства произошедшего.