Мошенники собрали с чернобыльцев несколько миллионов долларов

Ее члены обвиняются в том, что в 2008 году создали жилищный кооператив с целью якобы обеспечения жильем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других льготников по условиям государственных социальных программ и путем мошенничества завладели денежными средствами граждан на сумму свыше 24 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Дело было возбуждено по ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 и ч. 1, 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, создание преступной организации и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).