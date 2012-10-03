Официальный курс валют на 3 октября

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 3 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 2 октября – 799.3000) 100 EUR – 1033.4949 (на 2 октября – 1029.2586) 10 RUR – 2.5672 (на 2 октября – 2.5574) Все курсы валют на 3 октября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter