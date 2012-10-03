ВР уполномочила омбудсмана входить везде, где есть арестованные

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 257 народных депутатов из 305 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается возложить исполнение функций национального превентивного механизма на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В связи с этим законом вносятся изменения в Закон Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" об осуществлении Уполномоченным без предварительного уведомления о времени и цели и без ограничения количества регулярных посещений мест, в которых лица принудительного содержатся по решению суда или административного органа в соответствии с законом, в том числе:

изоляторов временного содержания,

комнат для задержанных и доставленных дежурных частей органов внутренних дел,

пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине,

комнат для пребывания временно задержанных военнослужащих,

следственных изоляторов,

арестных домов,

уголовно-исполнительных учреждений,

приемников-распределителей для детей,

общеобразовательных школ и профессиональных училищ социальной реабилитации,

центров медико-социальной реабилитации детей,

специальных воспитательных учреждений,

воинских частей, гауптвахт, дисциплинарных батальонов,

специальных приемников для содержания лиц, подвергнутых административному аресту,

городских, районных, линейных отделов органов внутренних дел,

специализированных автомобилей (в том числе специализированные автомобили с конвоем),

помещений (комнат) для содержания подсудимых (осужденных) в судах,

учреждений принудительного лечения;

психиатрических учреждений;

пунктов временного размещения беженцев;

помещений для транзитных пассажиров в пунктах пропуска через государственную границу;

домов ребенка, детских домов-интернатов, приютов, детских домов, общеобразовательных школ-интернатов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,

центров социальной реабилитации детей-инвалидов, центров социально-психологической реабилитации детей;

психоневрологических интернатов;

гериатрических пансионатов, домов-интернатов для граждан преклонного возраста и инвалидов;

пансионатов для ветеранов войны и труда;

социально-реабилитационных центров.

Также предусмотрено, что Уполномоченный имеет право на проведение опросов лиц, находящихся в вышеупомянутых местах, с целью получения информации об условиях их содержания, а также других лиц, которые могут предоставить такую информацию. При этом предполагается, что опрос лиц должен осуществляться Уполномоченным при отсутствии третьих лиц и в условиях, исключающих возможность прослушивания и подслушивания, на требование Уполномоченного опрос при необходимости может осуществляться в присутствии переводчика, врача, работников соответствующих учреждений, а в случае опроса несовершеннолетнего - его законных представителей, педагога или психолога.

Также Уполномоченный имеет право привлекать на договорных началах (на платной или бесплатной основе) для регулярных посещений вышеупомянутых мест представителей общественных организаций, экспертов, ученых и специалистов, в том числе иностранных.

Предусматривается создание в секретариате Уполномоченного для выполнения функций национального превентивного механизма отдельного структурного подразделения по вопросам предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.