В Чернигове открыли памятник князю Игорю

Как сообщает корреспондент УНИАН, бронзовая 2-метровая фигура князя установлена в историческом центре города – на Валу между Борисоглебским и Спасо-Преображенским соборами.

Церемония открытия памятника началась с литургии в Спасском соборе, ведь именно 2 октября православная церковь отмечает день святого благоверного князя Игоря.

Управляющий Черниговской епархией, архиепископ Амвросий освятил памятник. Он напомнил, что князь относится к известным черниговским святым, которые почитаются православной церковью.

Скульптор памятника россиянин Карен Саркисов рассказал журналистам, что на создание именно такого образа князя его вдохновила книга писателя Юрия Сбитнева. Князь предстает не воинственным, а сильным духовно, и в руках вместо меча он держит Евангелие.

Справка УНИАН. Благоверный князь Игорь (в святом крещении Георгий) был сыном Олега Святославовича, князя Черниговского. В 1146 году князь вступил на киевский престол.

2 октября 1147 года разгневанные киевляне, желая отомстить родственникам Игоря, ворвались в монастырь и убили князя. Но вскоре народ убедился, что совершил большой грех над невинным, ведь от мощей святого Игоря верующие стали получать исцеление и благодатную помощь.

В 1150 году мощи святого Игоря перевезены в Чернигов и хранятся в Спасо-Преображенском соборе. Икона, перед которой всегда молился Игорь, стала одной из выдающихся святынь Киево-Печерской лавры.