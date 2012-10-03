Цены на квартиры в Киеве (по районам)

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 347 долл./кв. м, самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 503 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 0,43% (9 долл.) – до 2 084 долл./кв. м, Деснянском – на 0,59% (8 долл.) – до 1 357 долл./кв. м, Святошинском – на 0,95% (14 долл.) – до 1 494 долл., Днепровском – на 0,4% (6 долл.) – 1 493 долл., Оболонском районе – на 0,64% (11 долл.) – до 1 733 долл., Голосеевском – на 0,65% (11 долл.) – до 1 692 долл., Соломенском – на 0,46% (7 долл.) – до 1 538 долл., Подольском – на 0,46% (7 долл.) – до 1 527 долл., Печерском – на 0,64% (16 долл.) – до 2 503 долл./кв. м, Дарницком районе – на 0,52% (7 долл.) – до 1 347 долл.

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На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в сентябре текущего года выросла на 0,54 (10 долл.)% - до 1 878 долл./кв. м.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 523 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 881 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 0,80% (23 долл.) – до 2 881 долл./кв. м, Шевченковском районе – на 0,69% (16 долл.) – до 2 330 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,64% (11 долл.) – до 1 737 долл., Днепровском районе – на 1,28% (20 долл.) – до 1 583 долл., Оболонском районе – на 0,51% (10 долл.) – до 1 975 долл., Подольском – на 0,73% (13 долл.) – до 1 793 долл., Дарницком районе – на 1,40% (21 долл.) – до 1 523 долл.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Соломенском районе – на 0,93% (16 долл.) – до 1 702 долл., Святошинском районе – на 0,56% (9 долл.) – до 1 608 долл., Деснянском районе – на 0,72% (11 долл.) – до 1 520 долл./кв. м,

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.