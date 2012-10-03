На 16 декабря в Украине назначены внеочередные выборы
00:04, 03 октября 2012Общество
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16 декабря нынешнего года состоятся досрочные местные выборы в 64 населенных пунктах Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, ряд постановлений по этому поводу сегодня утвердил парламент.
В частности, состоятся выборы Енакиевского городского председателя (Донецкая область), Каменского городского председателя (Черкасская область), Молодогвардейского городского председателя (Луганская область).
В то же время, парламент в который раз отказался принять решение о проведении внеочередных выборов Ахтырского городского председателя (Сумская область).
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