Украинцев с двойным гражданством уволят из прокуратуры и милиции

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 264 народных депутата из 305 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что непредставление или несвоевременное представление совершеннолетним гражданином Украины, который добровольно получил иностранное гражданство (подданство), письменного заявления об этом и копии документа, подтверждающего приобретения им иностранного гражданства (подданства), в специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданства, подчиненного ему органа по месту жительства или дипломатического представительства или консульского учреждения, влечет наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. Также установлено, что не может быть принято на службу в милицию лицо, имеющее гражданство (подданство) другого государства. Установление факта добровольного приобретения иностранного гражданства (подданства) является основанием для освобождения лица со службы в милиции.

Не могут быть приняты на должность прокурора или следователя прокуратуры лица, имеющие гражданство (подданство) другого государства и осуждены за совершение преступления, кроме реабилитированных лиц.

На службу (работу) в органы Службы безопасности Украины не принимаются граждане Украины, имеющие гражданство (подданство) другого государства. Лица подлежат освобождению с органов Службы безопасности Украины в случае установления факта добровольного получения иностранного гражданства (подданства).

Предусмотрено, что Председателем Антимонопольного комитета Украины не может быть назначен гражданин Украины, имеющий гражданство (подданство) другого государства. То же касается государственного уполномоченного, членов Высшего совета юстиции, кандидатов в Верховную Раду Автономной Республики Крым.

Также установлено, что ребенок, гражданство Украины которого было прекращено в установленном порядке и который является лицом без гражданства или иностранцем, относительно которого представлены обязательства прекратить иностранное гражданство, регистрируется как гражданин Украины по заявлению одного из родителей или законных представителей.

Гражданин Украины, который в совершеннолетнем возрасте добровольно приобрел иностранное гражданство (подданство), обязан в течение шести месяцев со дня приобретения иностранного гражданства (подданства) письменно уведомить об этом специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданства, или подчиненный ему орган по месту жительства, или дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту жительства за рубежом, подав об этом соответствующее заявление и копию документа, подтверждающего приобретения им иностранного гражданства (подданства).

В случае невыполнения в течение установленного законом срока долга, предусмотренного частью первой настоящей статьи, граждане Украины несут ответственность согласно законодательства.