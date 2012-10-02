За драку со стрельбой уволены три милиционера

Об этом сегодня УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, комиссия УМВД, которая осуществляла служебную проверку по факту участия в драке 26 сентября работников милиции Кременчуга, завершила свою работу. По материалам служебной проверки приказом УМВД Украины в Полтавской области трех милиционеров уволили из органов внутренних дел. Дальнейшее расследование инцидента проводит прокуратура.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября, в 23.50, в дежурную часть милиции из хирургического отделения первой горбольницы поступило сообщение, что к ним с огнестрельными ранениями доставлены двое кременчужан.

Как сообщил прокурор города Тимофей Кодола, пострадавшие рассказали, что когда они проходили в районе площади Независимости в центре города увидели трех мужчин, распивающих спиртное. Мужчина из компании нагрубил в адрес проходящих мимо. Один из пострадавших развернулся, чтобы уточнить ему ли было адресовано высказывание, а в ответ получил выстрелы из пистолета, стреляющего резиновыми пулями.

Позже выяснилось, что мужчины, распивающие спиртное, были милиционерами, которые в тот момент находились не на службе.

По другой версии следствия, мужчины шли по центру города и первыми напали на милиционеров, сидевших на лавочке. Между ними завязалась драка. Милиционеры говорят, что с их стороны никто не стрелял. При этом на месте происшествия впоследствии было изъято 8 гильз.

В день происшествия двое мужчин с ранениями попали в больницу, но от госпитализации отказались. Трое правоохранителей также позже обратились за медпомощью.