Шлапак заявляет, что госпакет акций ”Оранты” продан законно

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК называет конкурс по продаже госпакета акций НАСК "Оранта" законным.

В комментарии агентству УНИАН А.ШЛАПАК напомнил, что со стороны Секретариата Президента ранее звучали определенные сомнения относительно проведения конкурса по продаже государственного пакета акций НАСК "Оранта", в частности, того, что условия конкурса могли быть прописаны под определенного покупателя.

Сейчас, по его словам, стало очевидно, что это "был реальный конкурс". "Покупателей было трое. Как мне кажется, это была серьезная ценовая конкуренция. В итоге государство получило достаточно высокую цену за свой пакет акций", - отметил А.ШЛАПАК.

Справка УНИАН. 2 октября состоялся конкурс по продаже государственного пакета акций украинской национальной акционерной страховой компании "Оранта". В конкурсе приняли участие крупнейшие финансовые группы СНГ: АО "Банк ТуранАлем" (Республика Казахстан), АО "Банк ЦентрКредит" (Республика Казахстан) и ОАО "Альфа-банк" (Российская Федерация).

Победителем конкурса стал "Банк ТуранАлем" (БТА), который купил 25% + 1 акцию НАСК "Оранта" за 500,75 млн. грн. (99,2 млн. долларов США). Стартовая цена пакета составляла 80 млн. грн. В ходе торгов она была повышена на 324 шага.

Российский "Альфа-банк" сошел с дистанции при цене 98,2 млн. долларов.

*** НАСК "Оранта" была основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название "Укргосстрах". Уставный капитал ОАО НАСК "Оранта" - 44,6 млн. грн.