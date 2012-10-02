Убийце киевского судьи дали пожизненное

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В пресс-службе напомнили, что 21 марта 2011 года двое киевлян (отец и сын) с целью мести за вынесение судебного решения по гражданскому делу убили судью в подъезде дома, где тот проживал. Потерпевшему было нанесено 5 колото-резаных и 2 огнестрельных ранения. Кроме того, после совершения преступления один из осужденных совершил покушение на жизнь свидетеля по делу.

Как сообщила государственный обвинитель по делу Ксения Оникеенко, суд поддержал позицию прокуратуры, которая настаивала на назначении максимального срока наказания для Д.Павличенко – пожизненного лишения свободы. «Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевших на сумму более 500 тыс. грн», - отметила прокурор.