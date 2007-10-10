Ночью в Лавре снесли памятник архитектуры (добавлены фото)

На территории Киево-Печерской лавры в ночь на понедельник был снесен памятник архитектуры без ведома дирекции заповедника.

Как сообщает “Радио “Киев”, разрушены врата и ограждение на въезде к Нижней Лавре. Отсутствие памятника архитектуры, который был возведен еще в 1850 году, заметили работники Киево-Печерского заповедника утром, когда шли на работу.

Дирекция заповедника утверждает, что никакой проектно-сметной документации они не видели, и памятник архитектуры снесли без их ведома.

«В этот понедельник я шел на работу. Ну, и как все наши сотрудники, был очень удивлен, когда не увидел въездные ворота на нижнюю территорию. Они полностью были снесены и обломки, то есть кирпич и металлическая какая-то конструкция, арматура, лежали рядом в соседнем дворе. А вместо этого на шлагбауме висит табличка, на которой написано, что въезжать на нашу территорию нужно через парковую аллею, поскольку западные ворота находятся на реставрации», - так прокомментировал ситуацию заведующий отделом истории Киево-Печерской лавры Роман КАЧАН.

Фото с сайта kplavra.kiev.ua