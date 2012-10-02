СМИ: стрелок из «Каравана» оказался российским киллером

Как сообщил источник в МВД, на который ссылается Forbes.ua, убийство совершил российский киллер, на счету которого, по неподтвержденным данным, 18 жертв.

Напомним, 26 сентября в ТРЦ «Караван» на улице Луговой в Киеве мужчина убил из огнестрельного оружия троих сотрудников частной охранной фирмы, четвертый охранник находится в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За информацию о злоумышленнике предлагают 100 000 грн.