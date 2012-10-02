СМИ: стрелок из «Каравана» оказался российским киллером
16:55, 02 октября 2012Общество
6804 0
В МВД идентифицировали личность стрелка, который убил в ТРЦ «Караван» трех охранников и ранил четвертого.
В СМИ сообщают, что на счету стрелка из "Каравана" 18 жертв
Как сообщил источник в МВД, на который ссылается Forbes.ua, убийство совершил российский киллер, на счету которого, по неподтвержденным данным, 18 жертв.
Напомним, 26 сентября в ТРЦ «Караван» на улице Луговой в Киеве мужчина убил из огнестрельного оружия троих сотрудников частной охранной фирмы, четвертый охранник находится в тяжелом состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За информацию о злоумышленнике предлагают 100 000 грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter