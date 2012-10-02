После стрельбы в Караване ГПУ заинтересовалась частными охранфирмами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам после заседания Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

«Да, планируем выдать такое задание от Генеральной прокуратуры прокуратурам региональным, чтобы они дали правовую оценку, где есть нарушения. И в период октября такие проверки будут проведены практически во всех регионах Украины», - сказал В.Пшонка.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил.

Предварительно установлено, что один из охранников увидел, как покупатель украл с витрины флешку, и попросил его пройти в комнату охраны и предъявить то, что у него в карманах. В тот момент в комнате находилось еще трое охранников. Вместо того, чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по присутствующим в комнате, после чего скрылся.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - преднамеренное убийство).

27 сентября министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил, что работники милиции установили личность человека, который подозревается в расстреле трех частных охранников. По его словам, из ТРЦ изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как все происходило. Подозреваемым является киевлянин, 1986 года рождения.

28 сентября СМИ сообщили, что убийца, который расстрелял охранников в ТРЦ «Караван», мог сбежать в Россию.