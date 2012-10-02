ВР ратифицировала соглашение с Германией о кредите в 65,5 млн евро для энергетики

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2006 и 2007 года), проект “Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого закона (0274) проголосовал 261 народный депутат из 361 зарегистрированного в сессионном зале.

Соглашение предусматривает получение Украиной финансирования, необходимого для реализации проекта “Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций)”. Проект, как отмечается в Пояснительной записке к закону, будет включать модернизацию пяти подстанций Днепровской и Донбассовской энергосистем, а именно: подстанций 330 кВ “Кировская” Днепровской энергосистемы в Днепропетровской области, подстанции 330 кВ “Днепр-Донбасс” Днепровской энергосистемы в Запорожской области, подстанции 330 кВ “Центральная” Донбассовской энергосистемы в Донецкой области, подстанции 330 кВ “Михайловка” и подстанции 220 кВ “Лисичанская” Донбассовской энергосистемы в Луганской области. Проект является самоокупающимся инвестиционным проектом. Возврат заемных средств предусматривается осуществить полностью за счет ГП “НЭК “Укрэнерго”, которая выступает непосредственным исполнителем проекта.

Соглашение предусматривает, что правительство Федеративной Республики Германия предоставляет Кабинету министров Украины или другим заемщикам, которых должны совместно выбрать оба правительства, возможность получить от Кредитного учреждения для восстановления (KFW) ссуду в размере до 18 000 000 евро (восемнадцать миллионов евро) для проекта смешанного финансирования "Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций)", если после проверки, проведенной Правительством Федеративной Республики Германия, будет установлено, что этот проект заслуживает содействия в рамках политики во имя развития и является приемлемым для получения банковской поддержки. Общие объемы финансирования проекта будут составлять до 65 500 000 евро (шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч евро).

Правительство Федеративной Республики Германия предоставляет Кабинету министров Украины или другим заемщикам, которых должны совместно выбрать оба правительства, возможность дополнительно получить для проекта в составе кредита смешанного финансирования в рамках финансового сотрудничества ссуду от KFW на сумму до 25 000 000 евро (двадцать пять миллионов евро). Предпосылкой для этого должно быть, среди прочего, подтверждение наличия международно признанного экспортно-кредитного страхования. В связи с этим Правительство Федеративной Республики Германия в рамках действующих в Федеративной Республике Германия внутригосударственных директив и при наличии предпосылок для покрытия кредитных рисков принципиально готово взять на себя финансово-кредитное поручительство в размере до 25 000 000 евро (двадцать пять миллионов евро), чтобы сделать возможным привлечение немецкого экспортно-кредитного страхования.

В добавление к кредитным средствам, ассигнованным в рамках двустороннего финансового сотрудничества для финансирования проекта, Европейским Содружеством предоставлен для KFW мандат на использование грантовых средств в размере 1 800 000 евро (один миллион восемьсот тысячи евро) из своего Доверительного фонда Инвестиционного инструмента соседства (NIF Trust Fund) с целью финансирования услуг консультанта для поддержки этого проекта.

KFW освобождается от всех налогов и других государственных сборов, которые взимаются в Украине в связи с заключением и выполнением кредитного соглашения.

Товары и операции с ними, работы и услуги, которые финансируются за счет грантовых средств, не облагаются пошлиной, таможенными сборамими и любыми другими налогами и сборами, которые применяются на территории Украины.

Ссуды и гранты Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2006 года) от 26 марта 2008 года для проекта "Энергоэффективность I", будут перепрограммированы в общей сумме до 17 500 000 евро (семнадцать миллионов пятьсот тысяч евро) и дополнительно использованы для проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций)", если после проверки, проведенной Правительством Федеративной Республики Германия, будет установлено, что он заслуживает содействия, и следовательно будут предоставляться в виде ссуд.

Ссуды и гранты для проекта "Поддержка эффективного использования энергии малыми и средними предприятиями Украины" будут перепрограммированы полностью в сумме до 5 000 000 евро (пять миллионов евро) и также дополнительно использованы для указанного проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций) ", если после проверки, проведенной правительством Федеративной Республики Германия, будет установлено, что он заслуживает содействия, и следовательно будут предоставляться в виде ссуд.

Соглашение вступает в силу с даты получения Правительством Федеративной Республики Германия сообщения Кабинета министров Украины о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для обретения им действия. Определяющим является день поступления сообщения.