Киевский вокзал «минировал» «рецидивист»

Транспортная милиция задержала жителя Ивано-Франковской области, который 29 сентября по телефону сообщил о минировании киевского вокзала.

Как сообщает «Сегодня», сразу после задержания он во всем сознался и написал явку с повинной. Оказалось, что мужчина приехал в Киев на заработки, а год назад уже получил условный срок за сообщение о бомбе на станции столичного метро «Житомирская».

«Ход расследования контролируется прокуратурой. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об аресте этого человека. Проверяется его причастность к другим сообщениям о заминировании вокзала. За повторное совершение такого преступления предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы», - сообщили в прокуратуре Киева.

На столичном вокзале за последние две недели бомбу «закладывали» 6 раз. Кроме последнего случая, такие сообщения поступили 18, 21, 22, 26, 27 сентября.

21 сентября днем «из-за такого же «шутника» около часа не работала станция метро «Дорогожичи». Как рассказали в столичной милиции, в 10.12 поступил анонимный звонок о заминировании. Пришлось эвакуировать пассажиров, поезда ездили без остановки на «Дорогожичах». Но никаких взрывоопасных предметов на станции не нашли. Она возобновила работу только в 11.35», напоминает «Сегодня».