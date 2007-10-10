Погода на 11 - 15 октября

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на юге 5-10°, на побережье Крыма до 15°; днем 10-15°, в южной части и на Закарпатье до 19°, в Карпатах 2-7° тепла.

12 октября - переменная облачность, без существенных осадков, только днем в северных и западных областях временами дождь; ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на юге 2-7° тепла, на побережьях морей 10-14°; днем в западных и северных областях 8-13°, на остальной территории 13-18°, на крайнем юге до 20°.

13 октября характер погоды изменится: временами небольшой и умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом (только в восточных областях, Приазовье и Крыму ночью без существенных осадков); ветер северный, в восточной части юго-западный, 7-12 м/с, днем в западной половине местами порывы 15-20 м/с; температура в западных и северных областях на протяжении суток 4-9° тепла, на остальной территории ночью 6-11°, днем 9-14°, на юге местами 17-19°.

14-15 октября - холодная погода: температура ночью от 2° тепла до 5° мороза, в Карпатах до 8° мороза, на побережьях морей 3-9° тепла; днем 14 октября 2-8° тепла, на юге и западе 6-12°, 15 октября дневная температура несколько повысится. 14 октября в Украине, кроме западной части, дождь, местами с мокрым снегом (на юга - кратковременный дождь), 15 октября в восточных областях и на севере Левобережья слабый дождь и мокрый снег; местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

В Киеве и области в четверг осадки не ожидаются, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°; по области ночью от 1 мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла.

12 октября - переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем временами дождь; ветер юго-западный, 3-8 м/с; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла.

13 октября характер погоды изменится: временами дождь (днем небольшой); ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с; температура на протяжении суток 4-9° тепла.

14-15 октября - холодная погода: температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 14 октября 3-8° тепла, 15 октября 6-11°. 14 октября дождь, местами с мокрым снегом, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с; 15 октября без осадков, ослабление ветра.