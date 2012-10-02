Официальный курс валют на 2 октября
04:00, 02 октября 2012Общество
1811 0
Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 2 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 1 октября – 799.3000)
100 EUR – 1029.2586 (на 1 октября – 1033.4949)
10 RUR – 2.5574 (на 1 октября – 2.5853)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter