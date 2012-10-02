Неизвестные совершили нападение на шахту и подожгли ее

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, установлено, что вчера, 30 сентября, в 20.30 на территорию горного предприятия, находящегося в поле, в 800 метров от пгт Петровское Антрацитовского района, проникли неизвестные лица, связали трех работников шахтоучастка, после чего повредили электрический трансформатор, а также подожгли объекты на территории шахты: помещение нарядной (вагончик), бытовое временное помещение, компрессорную, лебедочную и три автомобиля.

Забрав три мобильных телефона работников предприятия, преступники покинули территорию шахтоучастка.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, во время происшествия на шахте работало 8 человек, 5 из которых находились в наклонной выработке, 3 на поверхности. Работа шахты была прекращена, шахтеры подняты на поверхность.

В 22.20 пожар был ликвидирован. Во время этого происшествия никто из работников не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 187 ч.2 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, которое раньше совершило разбой или бандитизм) и ст. 194 ч.2 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое причинило вред в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом).

Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой области.