Губернатор: контролировать цены на хлеб все сложнее

Об этом он заявил на пресс-конференции. отмечая, что в целом из-за роста цен на пшеницу, цена на хлеб в области тоже повышается.

«К сожалению, сейчас получается только контролировать, в основном, социальный хлеб, который составляет 10-15%. Цены на социальные сорта не растут. А так, в целом сегодня цена на пшеницу уже перевалила за 2 тыс – 2,1 тыс (грн за тонну). Естественно, большая часть хлеба незначительно, но на 3,6% возрастает», - сказал А. Шишацкий. При этом он подчеркнул, что контролировать цену на социальные сорта власти будут, хотя сегодня это осложняется тем, что еще не сформированы комиссии по ценам и нет соответствующего Положения.

«Да, будем (контролировать цены). Но сейчас, к сожалению, никак не сформируется комиссия по ценам… Но пока нет положения… и, откровенно говоря, есть проблема с инструментом контроля даже», - добавил губернатор.