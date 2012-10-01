В Ялте открыли памятник Юлиану Семенову (фото)

Как сообщила пресс-служба мэрии Ялты, автор памятника - академик российской Академии художеств, народный художник России Александр Рукавишников.

Инициаторами строительства памятника Ю.Семенову стали дочери писателя - Ольга и Дарья, которые ранее открыли мемориальный дом-музей писателя в Мухалатке (Крым), а также обращались к властям Ялты с просьбой выделить место под памятник в городе, где неоднократно останавливался и который любил их отец. "Я объездил весь мир, красивее, чем Ялта и ЮБК, в мире нет", - говорил писатель.

Памятник построен на деньги "Культурного фонда Юлиана Семенова", созданного по инициативе О.Семеновой в 2006 году.

Как сообщал УНИАН, исполком Ялтинского горсовета в октябре 2010 разрешил установку памятника Ю.Семенову, а градостроительный совет горсовета в январе 2011 года определил его место на набережной.

Справка УНИАН. Юлиан Семенов родился в 1931 году в Москве. С 1983 года и до конца своей жизни подолгу жил в крымском посёлке Олива. В Ялте написал "Семнадцать мгновений весны", "Пароль не нужен", "ТАСС уполномочен заявить", "Аукцион", "Экспансия", "Горение", "Ненаписанные романы", "Тайна Кутузовского проспекта", "Версии", "Лицом к лицу" и другие популярные произведения.

Ю.Семенов умер в 1993 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.