В Днепропетровске пытались взорвать директора ЧП

9 октября в 20.05 в Самарском районе Днепропетровска прозвучал взрыв возле дома директора одного из частных предприятий, в результате которого пробито бетонное ограждение на высоте 2,5 м и прожжена стена дома.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

Установлено, что взрыв прогремел после прицельного выстрела из неустановленного устройства, осуществленного неизвестным лицом.

Пострадавших нет. Размеры ущерба устанавливаются.

Следственным отделом Самарского райотдела внутренних дел решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 194 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

ЦОС не называет фамилии владельца пострадавшего дома.