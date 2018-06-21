В.Гришко: Вот как-то говорит мне Паваротти: “Володя, неси оперу людям...”

Оперный певец, народный артист Украины дал блиц-интервью УНИАН

Пан Владимир, Вы в последнее время поете не только оперу, но и популярные песни. Многие люди не понимают этого шага в Вашем творчестве...

Я ненавижу рутину, я ненавижу такой график: утром – труд, вечером – дом, утром – труд, вечером – дом. Я тоже хочу прожить еще и другую жизнь, хочу своим голосом, которым меня одарил Господь, подарить людям другое отношение не к попсе, а к эстраде, к благородной эстраде.

Помните великого Муслима Магомаева?.. Он пел и оперу, и эстраду, которая уже стала классикой.

Я не могу не петь «Два кольори» – это лежит в моем сердце, с этими чувствами я выхожу на сцену. И «Два кольори», и «Рідна мати моя» – это не попса...

Я бы хотел все ж таки привлечь молодежь в театр – не суть важно в какой именно – драматический, или оперный...

Когда певец поет не под фанеру, а в живую, то он передает что-то со своего сердца другим людям. Это то, что я делаю.

Мне Паваротти говорил: «Володя, пой с молодежью, иди в зал, неси оперу, как одно время Монсерат Кабалье запела из Фредди Меркури». Она на следующий день стала популярнее Маргарет Тетчер.

Я никогда не забуду, когда со мной пел Паваротти и подтянул меня. А я сейчас подтягиваю свою молодежь, мы поем и эстраду, и классику, а также классику в современной эстраде. Мы дарим людям счастья.

Вы говорили, что на новый Ваш проект «Мировые хиты», Вас вдохновил в настоящее время покойный Лучано Паваротти. Когда именно? Полтора года назад, когда он был в Украине, когда мы с ним пели во дворце «Украина», во время его мирового турне...

Вы хотели бы родиться где-то в Европе?

Я хотел бы жить и благодарить Бога, что я украинец, что я родился на этой земле, что моя мать меня ласкала, что украинская земля давала мне такую энергетику, что я стал Владимиром Гришко и что меня признала не только Украина, но и целый мир. Я горжусь тем, что я сын Украины.

Вижу Вы все время стряхиваете из своего пиджака какие-то пылинки. Насколько Вас волнует Ваш внешний вид?

Я – тенор. И в моем понимании – это лицо оперы, это лицо украинской нации.

Я всегда стремлюсь к тому, чтобы быть интеллигентным, благородным человеком. Невзирая на то, что время от времени встречаются хамы, люди, которые злоупотребляют плохими словами, обижают других. И я с этим борюсь своим внешним видом.

Кем в Украине, кроме Вас, представлена оперная сцена?

Многими...

Это и Кочерга – выдающийся наш бас, и Стефан Пьятничко, и Владимир Кузьменко. Все на «ко». Этими людьми я горжусь.

А кто из молодого поколения подает надежды?

Виктор Мельник, Анна Деденюк, Игорь Царьков, Виктор Мастико. Поверьте мне, что эти люди станут звездами планеты...

Слышала, что политические силы приглашали Вас поддержать их. Какой предлагали гонорар?

Предлагали миллионы «долярів», но я отказался. Я человек не бедный.

Разговаривала Оксана Климончук