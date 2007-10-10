В Луцке ограбили банк

Как сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, сообщение о незаконном проникновении неизвестных лиц в филиал одного из банков поступило в дежурную часть горотдела Луцка УМВД Украины в Волынской области 9 октября утром. Сразу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ограбленный банк правоохранительные органы пока не называют.

Установлено, что когда кассир банка зашла вовнутрь, она обнаружила беспорядок в зоне кассы, а на месте сейфа, где хранились деньги в иностранной и национальной валюте, осталось пустое место. В общей сложности похищено свыше 30 тыс. грн.

Как выяснилось, банк арендовал часть почтового помещения, где разместил свою кассу. Для удобства граждан здесь выдавали пенсии, принимали коммунальные платежи, вносились средства по счетам. Однако банк не имел надежной защиты и только в рабочее время работники филиала могли вызвать милицию в случае необходимости.

Продолжается расследование.