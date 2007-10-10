Демократия в Украине никому не нужна? (опрос)

Для большей части граждан Украины демократические ценности не имеют практического значения.

Таковы результаты исследования «Осознанность украинского выбора», проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы «Ментальные основы выбора», переданного агентству УНИАН.

Так, всего 46% украинцев считают, что свобода слова имеет для них какую-то практическую ценность, 40% указали на право свободного передвижения и выбора места жительства. Правом открыто выражать свое мнение о политике и власти дорожит только 35%, а возможностью голосовать на выборах по своему усмотрению – каждый третий. При этом свободе предпринимательства украинцы отдали одно из самых последних мест в списке значимых демократических ценностей. Она имеет практическое значение только для каждого четвертого гражданина страны.

Комментируя полученные результаты, эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА отметил, что в «украинском обществе еще очень сильны рудименты «советского» сознания», ведь в Советском Союзе демократические ценности были просто ни к чему. По словам эксперта, об этом ярко свидетельствует отношение украинцев к частной собственности, которая, по мнению большинства, пока не является чем-то личным и неприкосновенным. В то же время в демократических странах именно отношение к частной собственности как к неприкосновенной ценности и к предпринимателям в самом широком смысле слова как «двигателям экономики» является тем стержнем, на котором держится все общество, а демократия – это своего рода набор инструментов, который позволяет защитить и свою собственность, и свободу, и личный жизненный выбор, отметил В.ЗАСТАВА.

По словам эксперта, отсутствие должного уважения к частной собственности и предпринимательству приводит к тому, что большинство украинцев крайне негативно относятся к неравному достатку людей. Это крайне ущербное мировоззрение, которое преподносили обществу как единственно правильное в советскую эпоху, сказал В.ЗАСТАВА.

В подтверждение своих слов эксперт привел результаты исследования. Так, только каждый третий украинец считает нормальным явление, когда одни люди зарабатывают больше других.

«Если спросить у шахтера, опускающегося в забой, или сталевара, идущего в цех, или же у сельского школьного учителя, зачем им нужна демократия, то спектр возможных ответов будет не слишком широк, а иногда еще будет обильно перемежаться с нелитературными выражениями. Еще полгода назад, после проведения исследования по украинскому «среднему классу», мы сделали вывод, что в Украине нет сколько-нибудь значимой группы людей, которая бы нуждалась в демократии. Таких людей не более 10%. Остальное общество не понимает ни что такое демократия, ни что она дает. С другой стороны, то что не понимаешь, то и не ценишь. Поэтому диагноз Украины неутешителен – демократия никому не нужна», - подытожил В.ЗАСТАВА.