Чиновник забрал у сельских библиотек семь компьютеров

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По решению сессии районного совета для сельских библиотек Сахновщинского района было приобретено 11 компьютеров, однако по назначению использовались только 4 компьютера.

Остальные 7 компьютеров без какого-либо обоснования по указанию заместителя председателя райгосадминистрации были изъяты сразу после покупки и использовались в структурных подразделениях райгосадминистрации.

Во время проверки прокуратура района выявила нарушение требований статей 22, 23 Бюджетного кодекса Украины и статей 16, 18 Закона Украины «О местных государственных администрациях».

По результатам проверки председателю Сахновщинской райгосадминистрации внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности его заместителя и устранении нарушений.

На сегодня компьютеры, которые незаконно использовала райгосадминистрация, возвращены сельским библиотекам.