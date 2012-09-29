Завтра в Украине - кратковременные дожди и грозы

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В восточной части, Крыму и Приазовье ночью и утром местами будет туман.

Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, днем в северных и центральных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью на Левобережье 7-12°, на остальной территории 10-15°, на побережье морей до 19°; днем 21-26°, в южной части до 29°, в северных и западных областях 17-22°.

В Киеве и области пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 17-22°. По г. Киеву температура ночью 11-13°, днем около 20°.

29 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 19-22°, в Днепре возле Киева 16°.