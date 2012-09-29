Азаров и Медведев в Ялте не договорились об отмене утилизационного сбора

В ходе переговоров на уровне премьер-министров двух стран не был урегулирован вопрос об отмене взимания утилизационного сбора на автомобили по взаимной торговле.

Об этом УНИАН сообщил источник информированный о результатах переговоров. Собеседник агентства также отметил, что подписание межправительственного соглашения по этому вопросу не входило в повестку дня встречи и переговоров Н.Азарова и Д Медведева.

Вместе с этим по информации источника в ходе встречи у премьеров была достигнута договоренность в ближайшее время продолжить переговоры с тем , чтобы избежать взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей из Украины в Россию и из России в Украину.

Как сообщал УНИАН, ранее ожидалось что 28 сентября в ходе встречи премьер-министров Украины и России будет подписано межправительственное соглашение о введении в обеих странах национальных режимов для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Национальный режим предполагает, что взимание утилизационного сбора с импортируемых украинских автомобилей в Россию будет происходить на тех же условиях, что и при продаже аналогичной продукции российского производства внутри страны, и наоборот.

Межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, было практически согласовано и подготовлено для подписания.