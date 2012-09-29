Студенты хотят электронные билеты

Об этом заявил координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей Черных, сообщили УНИАН в пресс-службе этой организации.

По словам А.Черных, на сегодня у студентов вузов Украины возникает много проблем и потерь времени во время заказа дубликатов студенческих билетов, задержки с получением стипендии.

«Введение электронного студенческого билета даст возможность решить указанные проблемы. Так, потеряв электронный студенческий билет – студент его сможет получить не позже, чем через 30 дней после соответствующего обращения (сейчас он может его ожидать 6-7 месяцев), стипендию студенты будут получать в одном государственном банке – Ощадбанке. И самое главное – электронный студенческий билет будет выдаваться бесплатно (сейчас студенты платят за студенческий билет 37,50 грн)», - отметил он.

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Предложение о введении электронного студенческого билета поддерживают и в Национальном студенческом союзе. “Студенты вузов только выиграют от введения электронного студенческого билета, и в вузе уже не смогут задерживать его выдачу или говорить, что есть определенные проблемы с выплатой стипендий и тому подобное", – подчеркнул почетный президент Национального студенческого союза Анатолий Игнатович.

Предложение о введении электронного студенческого билета от общественной инициативы «Студенческая защита» и Национального студенческого союза переданы в Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины.